Школа адаптації відкриється для випускників дитячих будинків

У Севастополі найближчим часом відкриється Школа адаптації для випускників дитячих будинків, повідомила представник громадської організації «Севастопольські мами» Юлія КУРГАНСЬКА.

За її словами, проект буде реалізовано організацією «Севастопольські мами» спільно з благодійним фондом «Друзі Дітей» (Київ).

Школа адаптації відкриється у листопаді, її девізом стане «Будь упевнений!».

Робота психологів і фахівців буде спрямована на особистісне зростання дітей, навчання засадам стратегічного планування (зокрема свого бюджету), методиці пошуку роботи і складання грамотного резюме.

Також працівники школи приділятимуть увагу питанням статевого виховання, дружби, любові, відданості і відповідальності. У рамках занять діти ознайомляться з суспільним устроєм дорослого самостійного життя, одержать навики соціальної адаптації у сучасному суспільстві.

Крім того, у ході занять вихованці школи одержать практичні поради з господарювання і облаштування побуту, повідомила КУРГАНСЬКА.

Заняття для молоді проходитимуть на базі «Центру туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді». У проекті візьмуть участь випускники дитячих будинків, які на даний час проживають у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт, а також ті діти, які на сьогодні перебувають у дитячих будинках і готуються до вступу у доросле життя.