Фірташ не піде у "ніяку" Партію регіонів

Глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ не планує вступати в лави Партії регіонів і брати участь у виборах до Верховної Ради України.

«Я не обиратимуся в депутати. У ніякі Партії регіонів я вливатися не буду», - сказав ФІРТАШ в неділю, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.

За його словами, бізнес і політика - дві різні речі.

«Я не займаюся політикою», - підкреслив бізнесмен.

ФІРТАШ є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор і нерухомість.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.