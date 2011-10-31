Фірташ обіцяє Армянську $25 мільйонів на розвиток

Глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ заявив про готовність інвестувати 200 млн. грн. в розвиток соціальної інфраструктури Армянська (Крим), де розташовується контрольований ним завод «Кримський Титан».

«Ми розглянули чотири проекти. Перший - це водопостачання. Друге - каналізація. Також ми профінансуємо ремонт шкіл і дитячих садів. Четвертий проект - це ремонт дахів житлових будинків, під`їздів, ліфтів», - сказав ФІРТАШ журналістам в Сімферополі в неділю після зустрічі з першим заступником голови Ради міністрів Криму Павлом БУРЛАКОВИМ.

Бізнесмен розраховує, що місто перетвориться до 2015 року.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

Завод є містоутворювальним підприємством Армянська.