"Титан" розраховує збільшити випуск двоокису титану удвічі

Завод «Кримський Титан» (Армянськ, Крим) планує збільшити випуск двоокису титану майже удвічі - з 105 до 200 тис. тон - до кінця 2014 року, заявив глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ, який контролює завод.

«Сьогодні ”Кримський титан” виробляє 105 тисяч тон двоокису титану. Розраховуємо, що завод вийде на 200 тисяч», - сказав бізнесмен журналістам в неділю в Сімферополі.

За його словами, підприємство зможе істотно збільшити потужність упродовж найближчих трьох років після будівництва третього цеху з виробництва двоокису титану. «Грубо кажучи, 220-250 мільйонів доларів потрібно буде вкласти в будівництво», - сказав ФІРТАШ.

Бізнесмен є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також він інвестує у фінансовий сектор і нерухомість.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.