У забудовника хочуть забрати 5 га вартістю 30 млн. грн.

Прокуратура просить Господарський суд Криму забрати в забудовника, однієї з донецьких фірм, майже п`ять гектарів землі у Феодосії вартістю 30 млн. грн., оскільки компанія не платить за оренду ділянки з моменту її отримання - з 2008 року, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Прокуратура Феодосії пред`явила позов до суду про розірвання договору оренди.

«Підставою для вживання заходів цивільно-правового реагування стало невиконання забудовником своїх зобов`язань. Прокуратура просить суд стягти з відповідача заборгованість з орендної плати - 1,8 млн. грн. - і зобов`язати користувача повернути ділянку громаді», - йдеться в прес-релізі.