Золото продовжить рух вгору - експерт

Золото надалі продовжить рух вгору, таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

«Хоча в середині жовтня золото коригувалося на рівень 1620, після невдалої зустрічі міністрів фінансів єврозони золото розвернулося і почало зростати, тому що інвестори не вірять у надійність євро і долара і в заходи, які приймає Євросоюз і США для порятунку економіки», - сказав він.

За інформацією СКИДАНА, аналітики Barclays Capital до кінця 2011 року прогнозують вартість золота на рівні 1875 доларів за унцію, до кінця першого кварталу 2012 року - 1930 доларів, до кінця другого кварталу 2012 року - 2075 доларів.

Як вважає СКИДАН, «такого руху золота сприятиме продовження збільшення обертів боргової кризи в єврозоні. Також все частіше виходять заклики реструктурувати державний борг Греції і розподілити борг країни між іншими членами Євросоюзу».

На думку експерта, причиною зниження ціни на золото може бути тільки вирішення економічних проблем в євросоюзі і США. Саміт Євросоюзу в Брюсселі 26-27 жовтня погодив безпрецедентний пакет допомоги Греції. Це 50-процентна реструктуризація держборгу обсягом 350 мільярдів євро. Погоджено план рекапіталізації європейських банків. Банки повинні до червня 2012 року довести частки своїх первинних капіталів до 9 відсотків від рівня своїх активів. Європейський стабілізаційний фонд буде збільшено до 1 трильйона євро. До всього цього, буде створена додаткова фінансова стабілізаційна структура - щоб можна було залучати гроші від зарубіжних країн та приватних кредиторів.

СКИДАН повідомив, що вартість золота збільшилася до кінця минулого тижня на фоні зменшення курсу американської валюти, після того як стали відомі рішення лідерів ЄС щодо подальшої підтримки Греції, розширення фонду фінстабільності і рекапіталізації банків. Готовність до ризику на ринку золота зросла, що призвело до різкого падіння курсу долара і підвищення золота.

Як вважає експерт, «основними факторами підтримки вартості золота, яке розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, залишаються боргова криза в Європі і прискорення інфляції в різних країнах».