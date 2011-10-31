Сімферополь витратив 14 мільйонів на ремонт однієї вулиці

Ремонтні роботи на вулиці Горького в Сімферополі, розташованій у центральній частині міста, обійшлися в 14 млн. грн. із державного і міського бюджетів.

У понеділок вулицю відкрили після реконструкції, що тривала з весни.

Відремонтовано фасади будівель, що знаходяться в комунальній і приватній власності, замінено комунікації, обладнано автоматичний полив газонів, проїжджу частину розширено на метр, встановлено нове освітлення. На вулиці висадили майже 200 молодих дерев і 400 декоративних кущів, повідомив прес-центр міської ради.

«Це перша вулиця в історичному центрі Сімферополя, яку ми комплексно реконструювали. В плані наступного року ще дві - імені Карла Маркса і Пушкіна», - сказав мер Віктор АГЄЄВ.

Він повідомив також, що, як планується, у вихідні автомобільного руху на вулиці Горького не буде. «Це дозволить проводити розважальні заходи, концерти та й просто прогулюватися нею жителям Сімферополя», - сказав АГЄЄВ.