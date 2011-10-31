5 санаторіїв поцупили 28 млн. грн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом майнових і фінансових операцій посадовцями п`яти санаторно-курортних установ мережі «Укрпрофоздоровниця», розташованих на півдні півострова, якими державі завдано збитків у розмірі понад 28 млн. грн., повідомила прес-служба республіканської прокуратури.

За інформацією відомства, стільки грошей - це доходні кошти оздоровниць, перераховані цього року на рахунки фірм із ознаками фіктивності.

Махінації завдали збитків «Укрпрофоздоровниці» й Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.

Справу порушено за ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Назви санаторіїв прокуратура не повідомила.

Нагадаємо, наглядові відомства проводять масові перевірки діяльності «Укрпрофоздоровниці», яка об`єднує близько 80 санаторно-курортних установ у регіонах країни.