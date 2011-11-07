Сталінобус курсує в Севастополі

Автобус із зображенням Сталіна курсує на одному з міських маршрутів Севастополя у рамках акції, яка присвячена 70-річчю параду радянських військ на Красній площі в Москві 7 листопада 1941 року, повідомив УНІАН координатор проведення акції в Севастополі Борис РОЖИН.

«Тобто, наша акція присвячена одній з найважливіших подій періоду Великої Вітчизняної війни, коли війська, які пішли з параду на фронт, отримали перемогу в битві під Москвою. Щодо того, що там Сталін, то він читав промову, яка надихнула наші війська», - сказав Б.РОЖИН.

За словами координатора, «Сталін просто присутній (у колажі), ніякої політики, реклами комуністичних партій, реклами Сталіна тут немає, це історична подія».

Як сказав РОЖИН, акція проводиться «блогерами і різними людьми», а виготовлення колажу «обійшлося в кілька тисяч гривень, проте сума не розголошується, гроші збираються у спільний котел у країнах СНД, тобто гроші - виключно народні пожертвування, ніякі партії, великі компанії нас не спонсорують».

Координатор акції додав: «Ми заплатили приватній рекламній фірмі. В акції бере участь приватний перевізник, у рамках ринкових відносин ми розмістили рекламу на його машині. Скільки він з нею має проїздити, точно не скажу, але їздитиме (з рекламним колажем) не лише 7 листопада».

Акція «Автобус Перемоги» проводиться також у кількох містах Росії, а в Україні для її проведення обрано Севастополь.