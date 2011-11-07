Чоловіка вбили на полюванні в Криму

У Криму під час полювання випадково застрелили чоловіка. Нещасний випадок стався 6 листопада у Бахчисарайському районі, повідомила прес-служба МВС.

44-річний безробітний під час незаконного полювання з необережності пострілом із мисливської рушниці поранив у живіт 35-річного безробітного жителя Бахчисарая. Він по дорозі до лікарні помер.

Мисливця затримано. Зброю вилучено.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 119 КК України - вбивство, вчинене через необережність. Санкція статті - покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.