Чоловіка вбили на полюванні в Криму
12:00, 07 листопада 2011Крым
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Зброю вилучено
У Криму під час полювання випадково застрелили чоловіка. Нещасний випадок стався 6 листопада у Бахчисарайському районі, повідомила прес-служба МВС.
44-річний безробітний під час незаконного полювання з необережності пострілом із мисливської рушниці поранив у живіт 35-річного безробітного жителя Бахчисарая. Він по дорозі до лікарні помер.
Мисливця затримано. Зброю вилучено.
Міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 119 КК України - вбивство, вчинене через необережність. Санкція статті - покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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