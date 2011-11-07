Військовослужбовці отримали 8 квартир у Керчі

Військовослужбовці отримали ключі від восьми квартир у переобладнаному будинку в Керчі.

Ключі та ордери вручили шістьом офіцерам та контрактникам. Ще дві квартири було розподілено військовослужбовцям Сухопутних та Повітряних сил, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

«Поза чергою отримали квартири контрактники - учасники бойових дій в Іраку. Є квартири службові та й ті, що передаються у власність», - сказав начальник Керченського гарнізону підполковник Олександр САЄНКО.

У нових помешканнях установлене автономне опалення. Є раковина, туалет, ванна, нові газові плити, на вікнах - склопакети. До будинку підведено, але ще не включено (бо йде укладання договорів з власниками помешкань) газ, воду, електрику та опалення.

У Керченському гарнізоні поліпшення житлових умов потребують понад ста чоловік: