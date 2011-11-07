Янукович відправив Могильова у Крим

18:00, 07 листопада 2011
Крым
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Призначення - у вівторок...

Президент Віктор Янукович дав згоду на призначення головою Ради міністрів Криму Анатолія Могильова, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ України, повідомляє сайт глави держави. 

Василь Джарти, який обіймав посаду прем`єра Криму близько 1,5 років, помер 17 серпня в результаті онкозахворювання. 

Голова кримського уряду, відповідно до статті 136 Конституції, призначається і звільняється з посади Верховною радою Криму за узгодженням з президентом. 

Парламент Криму планує призначити прем`єра на позачерговій сесії 8 листопада. Засідання розпочнеться о 14.00.

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