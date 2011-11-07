Янукович визначився з прем'єром Криму

Президент Віктор Янукович дав згоду на призначення головою Ради міністрів Криму Анатолія Могильова, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ України, повідомляє сайт глави держави.

Василь Джарти, який обіймав посаду прем`єра Криму близько 1,5 років, помер 17 серпня в результаті онкозахворювання.

Голова кримського уряду, відповідно до статті 136 Конституції, призначається і звільняється з посади Верховною радою Криму за узгодженням з президентом.

Парламент Криму планує призначити прем`єра на позачерговій сесії 8 листопада. Засідання розпочнеться о 14.00.