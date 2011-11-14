Скільки коштує стати депутатом?

Більшість українських політиків впевнені, що наступні вибори до Верховної Ради будуть змішаними, а тому вже щосили «підгортають» мажоритарні округи. Цим займається і влада, і опозиція. Причому в обох таборах немає згоди з приводу «єдиних кандидатів», пише газета «Сегодня».

«Багато депутатів вважають, що заплатити за місце в партсписку буде дорожче, ніж провести кампанію в окрузі. Але щоб перемогти в окрузі, потрібна повна підтримка адмінресурсу », - упевнений політолог Вадим Карасьов.

Ціна питання буде коливатися в межах $ 1-20 млн. За $ 1 млн можна буде завоювати сільський округ. «Але тільки якщо у кандидата там є рейтинг близько 30% і домовленості з владою. Якщо ні - $ 3-5 млн », - говорить чоловік, який провів кілька виборчих кампаній.

«Кампанія по округу в Києві, я думаю, буде коштувати не менше $ 5 млн. Хоча якщо на одному окрузі зійдуться кілька знакових фігур, які готові влаштувати там Сталінград, то ціна може підскочити до $ 15-20 млн», - говорить політолог Кость Бондаренко.