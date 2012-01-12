Контрактник вкрав деталі апаратури розпізнавання супротивника

Прокуратура порушила кримінальну справу стовно військовослужбовця служби за контрактом, який викрав вузли та радіодеталі апаратури, призначеної для розпізнавання техніки вірогідного супротивника, та продав на радіо-ринку Севастополя дорогоцінні метали з приладу, повідомила в четвер прес-служба військової прокуратури Військово-морських сил України.

«Своїми діями старший електрик штурманського відділення бойової частини фактично вивів з ладу та підірвав боєготовність військової одиниці ВМС», - йдеться в прес-релізі.

Державі заподіяно понад 33 тис. гривень збитків.

Справу порушено 10 січня за ч.1 ст.410 КК.