Тигрюля завагітніла від "француза"

Біла тигриця Тигрюля, яку лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО 2,5 року тому передала приватному ялтинському зоопарку "Казка", вагітна, повідомив кореспонденту УНІАН по телефону працівник зоопарку.

"Так, Тигрюля вагітна", - сказав працівник.

Тигрюла завагітніла від білого бенгальского тигра, привезеного в 2011 році з Франції.

"Наречений" і "наречена" спочатку не ладнали між собою і навіть билися, але, врешті-решт, їх вдалося звести, розповів він.

Підприємець Олег ЗУБКОВ створив "Казку" в 1995 році. Це перший приватний зоопарк в СНД. Там міститься понад тисяча звірів і птахів, багато з них - рідкісних видів.

ТИМОШЕНКО подарували бенгальську тигрицю-альбіноса в серпні 2009 року організатори фестивалю "Чорноморські ігри" в Скадовську.