Януковича просять втрутитися в будівництво поруч з музеєм Чехова

Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ стосовно необхідності втручання в ситуацію зі спорудженням будівлі поруч з будинком-музеєм Антона Чехова у Ялті, повідомила прес-служба віце-спікера.

У 1898 році письменник та драматург за порадою лікарів переїхав до Ялти, купив землю і збудував двохповерховий будинок з мезоніном, який згодом назвали «Білою дачею». В Ялті Чехов написав п’єси «Вишневий сад» і «Три сестри», оповідання «Дама з собачкою», «Архієрей», «На святках», «Наречена» та інші твори.

ТОМЕНКО зазначив, що, незважаючи на те, що у травні 2010 року в ході відвідування музею президент доручив забезпечити проведення ремонтно-реставраційних робіт (за оцінками експертів, першочерговими визначено протизсувні роботи), на початку грудня 2011 року представники громадськості, керівництво музею, ЗМІ розповсюдили інформацію про початок будівництва за декілька метрів від музею.

За інформацією очевидців, невідомі забудовники вирили котлован прямо біля опорної стіни будинку Чехова та вже залили фундамент під будинок товщиною майже метр. За словами співробітників будинку-музею, на його стінах вже почали з’являтися тріщини.