Росія відновлює повітряне патрулювання Чорного моря

Із кінця січня

Дальня авіація Росії має намір відновити із кінця січняпатрулювання акваторії Чорноморського узбережжя, а також уздовж державних кордонів СНД, повідомила прес-служба Міноборона РФ. «Із кінця січня екіпажі дальньої авіації продовжать виконання завдань із повітряного патрулювання районів Атлантики, Північного Льодовитого та Тихого океанів, акваторії Чорноморського узбережжя, а також за маршрутами вздовж державних кордонів Співдружності Незалежних Держав, виконуючи польоти як із базових, так і оперативних аеродромів», - йдеться в повідомленні.

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