Росія відновлює повітряне патрулювання Чорного моря
16:15, 13 січня 2012Крым
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Із кінця січня
Дальня авіація Росії має намір відновити із кінця січняпатрулювання акваторії Чорноморського узбережжя, а також уздовж державних кордонів СНД, повідомила прес-служба Міноборона РФ.
«Із кінця січня екіпажі дальньої авіації продовжать виконання завдань із повітряного патрулювання районів Атлантики, Північного Льодовитого та Тихого океанів, акваторії Чорноморського узбережжя, а також за маршрутами вздовж державних кордонів Співдружності Незалежних Держав, виконуючи польоти як із базових, так і оперативних аеродромів», - йдеться в повідомленні.
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