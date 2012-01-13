У морпортах Ялти, Керчі та Євпаторії - нові начальники

Міністерство інфраструктури України призначило виконуючим обов`язки начальника Ялтинського морського торгового порту Олександра КОТОВСЬКОГО, Керченського морського торгового порту -Мирослава ХАЛІКА і Євпаторійського морського торгового порту - Ігоря КУТАФІНА, повідомив УНІАН представник відомства.

«Зміни відбулися днями: так, КОТОВСЬКИЙ приступив до роботи цього тижня, а ХАЛІК і КУТАФІН - у перших числах січня», - сказав він.

Раніше КОТОВСЬКИЙ понад десять років очолював Керченський торговий морпорт, ХАЛІК декілька місяців керував Євпаторійськім морпортом. КУТАФІН був переведений до Євпаторії із Севастополя.

Мінінфраструктури наприкінці грудня призначило в.о. начальника Севастопольського торгового морпорту Сергія ТАРАКАНОВА, раніше він очолював торговий морпорт Ялти.

У грудні 2011 року правоохоронці затримали КОТОВСЬКОГО за підозрою у зловживанні службовим становищем при закупівлі Керченським морпортом паливно-мастильних матеріалів. За версією слідства, портовики необгрунтовано перерахували постачальнику понад 230 тисяч гривень. За деякий час КОТОВСЬКОГО випустили під заставу.