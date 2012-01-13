П'яний вкрав ... асенізаторський КамАЗ

У Криму п`яний молодий чоловік здійснив угон асенізаторського автомобіля «КамАЗ», повідомляє відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

«Коли людина залишала робочий транспорт біля будинку в Коктебелі, він і подумати не міг, що на нього може хтось зазіхнути. Постраждалий виявив пропажу вранці і одразу ж звернувся в міліцію», - відзначили в міліції.

Викрадачем виявився 25-річний житель Судака. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вже дав свідчення з визнанням своєї вини.

«Увечері 8 січня він разом з друзями поїхав в питний заклад у Кіровському районі. Компанія випила, а після він вирішив відвідати свою дівчину, яка працює в одному з готелів Коктебеля. Дорогою в селище хлопці запаслися спиртним, після приїзду розпили. Близько третьої години ночі гості вирушили додому. Однак, проїхавши декілька кілометрів, хлопець попросив друзів зупинити машину і сказав, що сам дістанеться до Судака», - йдеться в повідомленні.

У Коктебелі він побачив «КамАЗ», розбив вікно, але не зміг завести машину, тому вкрав з неї магнітолу. Відійшовши трохи далі, зловмисник побачив ще один «КамАЗ», знов розбив вікно, заліз у машину і поїхав у Судак.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).