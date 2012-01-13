У Криму встановили сотні "тривожних кнопок"

У 270 об`єктах Криму встановили так звані «тривожні кнопки» для екстреного виклику наряду міліції, повідомив відділ зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

«У 2012 році Управління державної служби охорони кримського міліційного главку надало можливість будь-якому громадянину, який потребує допомоги міліції, здійснити виклик наряду на своїх об`єктах, що охороняються», - йдеться у прес-релізі.

Об`єкт знайти легко: на вході розмістили наклейки: «Увага! Тут ви можете здійснити терміновий виклик міліції».

«У Криму вже налічується 270 таких об`єктів, надалі їх кількість збільшуватиметься», - запевнили в МВС.

Об`єкти, що охороняються, знаходяться в загальнодоступних місцях. Це магазини, аптеки, супермаркети тощо. Як правило, вони працюють цілодобово.