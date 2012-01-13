У "чорного" археолога вилучили боєприпаси

Співробітники СБУ вилучили у жителя Керчі, який займався незаконними розкопками, 85 боєприпасів часів Другої світової війни, потужність яких еквівалентна майже 40 кг тротилу, повідомила прес-служба кримського управління СБУ.

8 мінометних мін, 68 артснарядів, 7 ручних гранат і 2 тротилові шашки були заховані неподалік від сіл Аджимушкай і Бондаренкове, схованки облаштував житель Керчі, який тривалий час займався незаконними розкопками в місцях боїв часів війни.

«Фахівці-вибухотехніки прирівнюють виявлені боєприпаси до 38 кг тротилу. У разі детонації вмісту саморобних схованок могли постраждати будівлі навколишніх сіл, дорога і люди», - удеться в прес-релізі.

Бійці МНС вже знищили боєприпаси.