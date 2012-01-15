Російський сторожовик повернувся з Сирії до Севастополя

Сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Ладний", який виконував завдання у складі корабельної авіаносної групи ВМФ Росії в Середземному морі, повернувся до Севастополя, повідомляє відділ інформаційного забезпечення ЧФ.

Спільно з кораблями Балтійського і Північного флотів сторожовий корабель Чорноморського флоту брав участь у навчаннях.

У період одиночного плавання і в складі групи "Ладний" здійснив ділові заходи в порти Франції, Мальти, Іспанії, відвідав сирійський порт Тартус. За 43 діб походу корабель пройшов близько 6 тисяч морських миль.

Корабель вирушив у похід 4 грудня минулого року, нагадує РІА "Новости".

Авіаносна група Північного флоту вийшла з Сєвєроморська 6 грудня 2011 р. До складу групи на чолі з важким авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов" входять також великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко" і судна забезпечення - рятувально-буксирне судно "Микола Чикер", танкери "Сергій Осипов", "Вязьма", "Кама".

Пізніше до североморцам приєдналися бойові кораблі Балтійського флоту - сторожовий корабель "Ярослав Мудрий", танкер "Лєна" - і сторожовий корабель ЧФ "Ладний".