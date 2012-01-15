У Севастополі "замінували" 9-поверхівку

У Севастополі через неправдиве повідомлення про вибухонебезпечний предмет в неділю евакуювали мешканців багатоквартирного будинку, повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах міста.

О 14:20 черговій частині Гагарінського райвідділу УМВС стало відомо про те, що в підвалі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Кесаєва нібито знаходиться вибухонебезпечний предмет.

На місце події за сигналом тривоги виїхали піротехніки, а мешканцям будинку було запропоновано залишити на час квартири, сам будинок було оточено правоохоронцями.

Через деякий час було з’ясовано, що повідомлення про вибухонебезпечний предмет було помилковим.