У Севастополі "замінували" 9-поверхівку
22:00, 15 січня 2012Крым
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Піротехніки перевірили підвал
У Севастополі через неправдиве повідомлення про вибухонебезпечний предмет в неділю евакуювали мешканців багатоквартирного будинку, повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах міста.
О 14:20 черговій частині Гагарінського райвідділу УМВС стало відомо про те, що в підвалі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Кесаєва нібито знаходиться вибухонебезпечний предмет.
На місце події за сигналом тривоги виїхали піротехніки, а мешканцям будинку було запропоновано залишити на час квартири, сам будинок було оточено правоохоронцями.
Через деякий час було з’ясовано, що повідомлення про вибухонебезпечний предмет було помилковим.
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