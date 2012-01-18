Рада не давала згоди на приватизацію палацу в Криму - ПР

"Регіонал" Василь Кисельов стверджує, що Верховна Рада не давала згоди на приватизацію Юсупівського палацу в Криму.

Про це він заявив, коментуючи статтю БЮТівця Сергія Терьохіна в "Українській правді".

"Терьохін, мабуть, під впливом новорічних гулянь побачив в законі можливість для приватизації Юсупівського палацу - перлини Криму. Мало того, що закон цього не передбачає, Терьохін примудрився переплутати палаци", - сказав Кисельов, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

За словами "регіонала", Терьохін, "взяв зі стенограми номер документа, на який посилався депутат перед голосуванням, і, не знайшовши там відповідних розділів, сам пронумерував пункти таблиці".

"І сталося диво - після старанної роботи йому раптом привиділася приватизація пам`яток Південного берега Криму. Єдиному з 450 депутатів! Це справжній новорічний подарунок!", - заявив він.

"Тіло депутата Терьохіна, хоч і було присутнє в залі під час розгляду закону, але думками він був уже за новорічним столом. Тому був не в силах розібратися в даному питанні, Терьохін описав своє бачення в статті для одного інтернет-видання", - додав Кисельов.

Він також зазначив, що в таблиці, на яку посилається Терьохін, на кілька рядків вище пункту про Юсупівський палац "чорним по білому написано: "Бахчисарайський район".

"А Терьохін щосили розпинається про Юсупівський палац в Кореїзі, що на ПБК. Але навіть це не настільки важливо. На підпис спікеру ліг і був підписаний закон без змін, які привиділися Терьохіну. Третій абзац п. 5 перехідних положень відсутній зовсім. Це підтверджують копії трьох останніх сторінок закону", - заявив Кисельов, навівши копію документу.