Крим відзначає 21-річчя автономії

Крим 20 січня відзначає День автономної республіки.

21 рік тому - 20 січня 1991 року - 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.

12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.