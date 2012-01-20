Крим відзначає 21-річчя автономії
09:02, 20 січня 2012Крым
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20 січня 1991 року 93% учасників загальнокримського референдуму висловилися за відновлення автономного статусу...
Крим 20 січня відзначає День автономної республіки.
21 рік тому - 20 січня 1991 року - 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.
12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.
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