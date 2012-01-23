Cуд просять стягти із судновласника $3,4 млн. за забруднення моря

Прокуратура пред`явила позов до Господарського суду Криму про стягнення 3,4 млн. доларів збитків від забруднення Чорного моря з власника суховантажу «Ібрагім-Якім», який рік тому сів на мілину біля мису Тарханкут на заході кримського півострова, повідомила прес-служба наглядового відомства в понеділок.

«Ібрагім-Якім», який йшов під прапором Камбоджі з вантажем металу з українського міста Миколаїв до Туреччини, сів на мілину в середині грудня 2010 року. Дванадцять сирійців і троє індійців, залишивши судно на плоту, подали світлодимові сигнали й були доставлені на берег співробітниками МНС. Через деякий час суховантаж зняли з мілини.

В результаті інциденту у воду потрапило понад десять тонн нафтопродуктів.

Порушник правил судноводіння не виконав зобов`язання із погашення завданих навколишньому природному середовищу збитків, тому кримська прокуратура звернулася до суду.