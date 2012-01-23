Льодовий палац за 36 мільйонів гривень побудують у Севастополі

У Севастополі буде побудовано льодовий палац вартістю 36 млн. грн., повідомив голова Севастопольської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА в ході апаратної наради в понеділок.

«Ухвалено рішення президентом і Міністерством інфраструктури про будівництво в Севастополі швидкоспоруджуваної будівлі для хокею й фігурного катання», - сказав він.

ЯЦУБА висловив надію, що міська рада й головне управління земельних ресурсів розглянуть питання з відведення відповідної земельної ділянки, «будуть узгоджені питання інженерних мереж, визначення місця».

Льодовий палац буде побудовано в рамках національної програми «Хокей України».

В 2012 році в 6 містах країни повинні бути збудовані криті арени зі штучним льодом. У затвердженому списку числяться: Київ, Луганськ, Севастополь, Кривий Ріг, Біла Церква, Дружківка (Донецька область). Загальний - затверджений у рамках держбюджету країни - бюджет усіх «льодових» будівництв становив 200 млн. грн.