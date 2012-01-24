Начальника лінійного відділення міліції Євпаторія віддали під суд
12:00, 24 січня 2012Крым
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Отримав хабара від перекупника квитків
Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника лінійного відділення міліції на станції "Євпаторія" в одержанні 6,8 тисяч гривень хабара від перекупника квитків за можливість безперешкодно розповсюджувати їх на території вокзалу, повідомила прес-служба наглядового відомства.
Правоохоронця пов`язали минулого року "на гарячому".
Кримінальну справу було порушено за ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою,
яка займає відповідальне становище, або поєднане з вимаганням).
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