Начальника лінійного відділення міліції Євпаторія віддали під суд

12:00, 24 січня 2012
Крым
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Отримав хабара від перекупника квитків

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника лінійного відділення міліції на станції "Євпаторія" в одержанні 6,8 тисяч гривень хабара від перекупника квитків за можливість безперешкодно розповсюджувати їх на території вокзалу, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Правоохоронця пов`язали минулого року "на гарячому".

Кримінальну справу було порушено за ч.3 ст.368 КК України (одержання  хабара у великому розмірі або службовою особою,

яка займає відповідальне становище, або поєднане з вимаганням).

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