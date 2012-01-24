Портовики отримали справу через видобуток піску на Донузлаві
19:33, 24 січня 2012Крым
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Збиток становить 830 тисяч гривень
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобутку посадовими особами Євпаторійського морського торгового порту піску на озері Донузлав на заході півострова, який заподіяв понад 830 тис. грн. збитку, повідомила у вівторок прес-служба наглядового відомства.
«Портовики видобували пісок, незважаючи на те, що дія спеціального дозволу на розробку надр була зупинена», - йдеться у прес-релізі.
Справа порушено за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України - «зловживання службовим становищем, яке призвело до важких наслідків».
Донузлав - найглибше озеро в Криму, його площа становить 47 квадратних кілометрів.
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