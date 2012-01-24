Севастополь розраховує ліквідувати черги до дитсадків до 2013

Влада Севастополя в 2012 році розраховує на 90 відсотків скоротити чергу до дитячих дошкільних установ, в якій на сьогодні 2300 дітей, заявив перший заступник голови державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ.

«Як планується, до кінця 2012 року, з введенням до ладу кількох дошкільних установ, кількість місць збільшиться майже на 2 тисячі, що дозволить зняти гостроту проблеми браку місць в дитячих дошкільних установах», - сказав САВЕНКОВ.

Чиновник зазначив, що фінансування регіональної програми розвитку дошкільної освіти в Севастополі на 2011-2015 роки зросло в два рази.

За його інформацією, на сьогодні дитячі дошкільні установи Севастополя відвідує майже 13 тисяч дітей.