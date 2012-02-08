У Севастополі порушили справу через заволодіння 10 га біля моря

Міліцiя Севастополя порушила кримінальну справу стосовно посадовців одного з підприємств, які незаконно оволоділи земельними ділянками загальною площею понад 10 гектарів у бухті Козачій. Згідно з нормативно грошовою оцінкою, вартість землi складає понад 1,1 млн. грн., повідомив сектор зв`язків з громадськістю міського УМВС.

Посадовці підприємства укладали нотаріальні договори з жителями Гагарінського району Севастополя про переуступку з їхнього боку права на безкоштовну приватизацію земельних ділянок. За 200 грн. купували у кожного жителя згоду і довіреність на приватизацію ділянки площею 0,1 га.

Потім надали на розгляд сесії Севастопольської міської ради та іншим державним органам недостовірні документи про членів кооперативів. Земельні ділянки були оформлені на осіб, які вже надали зловмисникам довіреності про фактичну відмову від приватизації.

Цi земельні ділянки знаходяться в оренді Чорноморського флоту Російської Федерації і заборонені до приватизації.

Посадовці підприємства, зловживаючи довірою 14 формальних власників ділянок, без їх відома уклали договори купівлі-продажу землі на загальну суму понад 320 тис. грн.

Справу порушено за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).