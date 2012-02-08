Українцям рекомендують утриматись від відвідування Мальдівів

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматись від відвідування Мальдівів через неспокійну ситуацію в цій країні, яка виникла внаслідок оголошеної 7 лютого відставки президента республіки Мохамеда НАШИДА.

Сотні поліцейських у столиці острівної держави в Аравійському морі розпочали акцію протесту після того, як влада наказала їм зняти оточення, що розділяє протиборчі групи опозиціонерів і прихильників уряду. Поліція визнала цей наказ незаконним і почала скандувати гасла із закликом відставки президента НАШИДА. Після цього у Мале відбулися зіткнення між співробітниками МВС і військовослужбовцями армії Мальдів, які зберегли вірність уряду.

Як повідомляли західні ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців, у вівторок бунтівні співробітники МВС узяли штурмом проурядову телемовну корпорацію MNBC, яка зараз транслює передачі опозиційних телеканалів, які закликають народ повалити президента.

Акції протесту не припиняються на Мальдівах з минулого місяця після того, як президент наказав заарештувати главу Кримінального суду країни, якого він звинуватив у виконанні розпоряджень екс-президента Момуна Абдула ГАЮМА.

”За інформацією Посольства України в Індії (за сумісництвом Мальдівська Республіка), після оголошення президентом про свою відставку, ситуація в Мальдівській Республіці різко погіршилася, виникли сутички між військовими та поліцейськими”, - сказав речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

Вiн також повідомив, що масові демонстрації відбуваються в столиці країни - Малє, але не розповсюджуються на острови - місця відпочинку туристів.

”У зв’язку з нестабільною ситуацією на Мальдівах МЗС України рекомендує громадянам України, за можливості, перенести строки відвідання цієї країни та уважно слідкувати за офіційною інформацією МЗС та світових засобів масової інформації щодо внутрішньополітичної ситуації”, - зазначив речник.

За словами ДИКУСАРОВА, громадянам України, які зараз перебувають на Мальдівах, рекомендується утриматись від відвідань столиці країни та підтримувати контакт із Посольством України в Індії (тел.: 00-911126146041, факс: 00-911126146043).