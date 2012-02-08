У Криму викрили підприємця, який заборгував банку 7 млн гривень

Співробітники міліції порушили і розслідують кримінальну справу за фактом шахрайського заволодіння посадовцями кримського приватного підприємства (ПП) 800 тисячами доларів банку, повідомила прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

За її інформацією, приватний підприємець захотів побудувати на березі Азовського моря готельний комплекс, але грошей на будівництво у нього не було, тому він вирішив узяти кредит, при цьому підробивши документи. Бізнесмен одержав гроші в банку з терміном погашення три роки на підставі паперів про наявність у ПП заставного майна у вигляді бази відпочинку, хоча насправді його не було.

Керівник підприємства гроші витратив, а кредит досі не повернув. Заборгованість перед банком у гривневому еквіваленті становить близько 7,3 млн. грн.

Справу відкрита за частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України - шахрайство з фінресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди. Санкція статті - від двох до п`яти років в`язниці з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Назва банку і ПП в повідомленні не вказані.