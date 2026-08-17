В Україні вперше за 10 років побувала голова ООН Туризм: чому саме зараз

В ООН бачать перспективи для розвитку туризму в Україні.

У минулі вихідні Україну відвідала генеральний секретар ООН Туризм Шайха Аль-Нувайс. Це був перший за 10 років візит очільника цієї організації до нашої держави, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

"Київ прекрасний, історичний, але що мене вразило найбільше – це люди. Я бачила гордість в їхніх очах. Я відчула гостинність і тепло під час кожного прийому та зрозуміла ось що: Україна просить світ зрозуміти не лише шлях, який вона проходить, а Україна просить побачити, що вона має красу, культуру і надзвичайну історію", – зазначила Аль-Нувайс, що очолила ООН Туризм з 1 січня 2026 року.

Вона зауважила, що зараз з'явився шанс відновити партнерство України та UN Tourism, адже робота з розвитку туризму не має чекати на час після настання миру.

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Під час візиту генсек UN Tourism зустрілася із представниками української туристичної спільноти, профільними асоціаціями, представниками готельної індустрії, науковців, інноваційно-технологічної спільноти та міжнародних програм підтримки України. Також вона обговорила із ключовими стейкхолдерами розвиток туристичної галузі України в умовах помасштабної війни та її роль у відновленні економіки.

"Україна має використовувати свої сильні сторони, такі як, наприклад медичний туризм, IT таdigital технології, і саме вони дають можливість мати сильні позиції для залучення іноземних туристів в майбутньому. Об'єднання під однією парасолькою всіх стейкхолдерів туристичного процесу і держави може дати великий потенціал", – зазначила Аль-Нувайс.

Окрему увагу приділили міжнародній координації та обміну досвідом щодо відновлення туристичних галузей після кризи. Серед потенційних напрямів співпраці – безпека туристичних дестинацій, доступність, безбар'єрність та інклюзивність.

Крім того, під час візиту UN Tourism оголосило спеціальну категорію ініціативи UN Tourism Safe Destinations Challenge для України, спрямовану на пошук інноваційних рішень для безпеки, стійкості та відновлення туристичних дестинацій, особливо після кризових періодів та катастроф.

"Україна має унікальні надзвичайно багаті знання у сфері цифрових технологій та комунікацій в часи криз. Під час повномасштабної війни український туристичний сектор навчився працювати в умовах постійних ризиків – від повітряних тривог і ракетних атак до евакуації, кризових комунікацій та забезпечення безпеки людей. Саме цей широкий досвід може стати основою для нових міжнародних рішень у сфері безпечного та стійкого туризму", – розповіла генсек UN Tourism.

Також у рамках візиту Аль-Нувайс відвідала два об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор та Києво-Печерську лавру, а ще вручила нагороди переможцям конкурсу ООН Туризм "Найкращі туристичні села світу" в 2024 та 2025 роках – Колочавській (Закарпатська область) та Урицькій громадам (Львівська область).

Туризм в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, за даними Опендатабот, у 2025 році туризм в Україні вперше з початку війни почав знову приносити гроші.

При цьому, як свідчать результати опитування "Туризм під час війни: дані, інсайти", станом на зараз в Україні остаточно зникло табу на подорожі.

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