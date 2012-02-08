Проти екс-мера Гурзуфа порушили третю кримінальну справу

Прокуратура Криму порушила проти колишнього мера південнобережного селища Гурзуф Віктора ГАМАЛЯ чергову кримінальну справу, тепер він підозрюється у зловживанні службовим становищем, в результаті чого бюджету селища було завдано 1,5 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Таку суму стягнув в судовому порядку інвестор, перед яким не виконувалися зобов`язання з вини голови селища», - сказано у прес-релізі.

Справу порушено за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Першу справу проти ГАМАЛЯ порушили в жовтні 2010 року, підозрюваний перебував у розшуку і був затриманий в квітні 2011 року в Києві, а потім заарештований на час слідства.

У другій декаді грудня 2011 року Алуштинський міськсуд засудив ГАМАЛЯ й екс-землевпорядника селищної ради, які обвинувачувалися у незаконному виділенні комерційній фірмі 1,3 га землі з розташованими на ділянках берегоукріплювальними спорудами, до 4 років в`язниці, звільнивши від покарання з випробувальним терміном на 2 роки. При цьому суд ухвалив стягнути з них 1,5 млн. грн. збитків, завданих в результаті будівництва елінгів.

Друга справа проти ГАМАЛЯ була порушена за підозрою у відчуженні 0,4 га землі вартістю 400 тис. грн. У третій декаді грудня Центральний райсуд Сімферополя ухвалив рішення про взяття екс-мера під варту.

ГАМАЛЬ керував Гурзуфом з 2002 по листопад 2010 року.