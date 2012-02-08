Морози в Криму: заняття у сімферопольських школах припинено

Заняття у школах Сімферополя припинено з 8 по 11 лютого включно у зв`язку з морозами, повідомив прес-центр міської ради.

Виконавчий комітет міськради 7 лютого ухвалив рішення про припинення навчального процесу у зв`язку зі зниженням температури повітря і оголошеним штормовим попередженням.

Ранiше заняття в сімферопольських школах були припинені через морози 1-6 лютого.