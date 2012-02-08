Керченську протоку закрили для кораблів

У Криму в середу, 8 лютого, збережеться північно-східний вітер, пориви якого досягатимуть 30 метрів за секунду, Керченська протока закрита для проходження суден, переправа «Керч-Кавказ» не працює, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

За інформацією відомства, в протоці на якірних стоянках знаходяться 125 суден.

ДАІ і МНС просять жителів Криму і туристів не виїжджати за межі населених пунктів, оскільки на дорогах сніжні перемети.

Півострів уже третій тиждень живе в умовах штормового попередження.