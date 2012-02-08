Хлопчик загинув через падіння бетонної глиби в Севастополі

Семирічний хлопчик загинув від падіння бетонної конструкції на будівельному майданчику у Севастополі 7 лютого, повідомляє прес-служба МНС України.

За попередніми даними, діти гралися на майданчику біля будинку, на якому проводились ремонтні роботи. Вони зрушили бетонну глибу, яка впала на одного з хлопчиків.

Свідок події викликав швидку медичну допомогу. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть школяра.

Міліція та прокуратура проводять розслідування за фактом загибелі дитини.

Прохід на будівництво був відкритий. Ніяких огорож встановлено не було.

Керівництво Севастополя надасть матеріальну допомогу родині хлопчика. Вiн вчився у першому класі школи.

Мати хлопчика приїхала до Севастополя з сім`єю на заробітчанство із Західної України, вона без чоловіка виховує ще п`ятьох неповнолітніх дітей, повiдомила прес-служба міської держадміністрації.