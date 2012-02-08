Заяви спікера Криму про мову є провокацією - "Наша Україна"

11:10, 08 лютого 2012
Крым
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Прокуратура має йому щось пояснити?

Новообраний спікер кримського парламенту Володимир Константинов

Депутат Ради від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ заявляє, що невдоволення кримського спікера Володимира КОНСТАНТИНОВА тим, що кореспонденцію до парламенту АРК органи центральної влади направляють українською мовою, є зухвалою провокацією, антидержавною по суті.

ГРИГОРОВИЧ вважає, що заяви КОНСТАНТИНОВА свідчать про його неосвіченість та професійну неготовність до роботи в органах місцевого самоврядування. «Відповідно до Конституції України та, у тому числі, Конституції АРК, українська мова є державною й обов`язковим засобом спілкування при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування. Тобто російська мова у роботі кримського парламенту може використовуватися лише поряд з українською, але не замість неї», - цитує депутата прес-служба «Нашої України».

«Якщо КОНСТАНТИНОВ цього не знає або свідомо ігнорує, то органи прокуратури мають йому пояснити, що невиконання законів та Конституції України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. У цьому разі "Наша Україна" гарантує, що, відповідно до чинного законодавства, у разі нерозуміння ним української, матеріали кримінальної справи будуть перекладені на російську», - сказала ГРИГОРОВИЧ.

Верховна рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

«(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад», - сказав КОНСТАНТИНОВ.

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