Заяви спікера Криму про мову є провокацією - "Наша Україна"

Депутат Ради від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ заявляє, що невдоволення кримського спікера Володимира КОНСТАНТИНОВА тим, що кореспонденцію до парламенту АРК органи центральної влади направляють українською мовою, є зухвалою провокацією, антидержавною по суті.

ГРИГОРОВИЧ вважає, що заяви КОНСТАНТИНОВА свідчать про його неосвіченість та професійну неготовність до роботи в органах місцевого самоврядування. «Відповідно до Конституції України та, у тому числі, Конституції АРК, українська мова є державною й обов`язковим засобом спілкування при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування. Тобто російська мова у роботі кримського парламенту може використовуватися лише поряд з українською, але не замість неї», - цитує депутата прес-служба «Нашої України».

«Якщо КОНСТАНТИНОВ цього не знає або свідомо ігнорує, то органи прокуратури мають йому пояснити, що невиконання законів та Конституції України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. У цьому разі "Наша Україна" гарантує, що, відповідно до чинного законодавства, у разі нерозуміння ним української, матеріали кримінальної справи будуть перекладені на російську», - сказала ГРИГОРОВИЧ.

Верховна рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

«(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад», - сказав КОНСТАНТИНОВ.