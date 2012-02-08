Спiкер Криму повинен подати у відставку - УНП

Голова кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ, роздратований листуванням з центральними органами влади українською мовою, повинен піти з посади.

«Володимир КОНСТАНТИНОВ показав себе не лише шовіністом, але й неосвіченою людиною, не здатною вивчити таку просту мову, яка є державною в країні. На мою думку, йому не місце в органах державної влади. Він повинен піти», - сказав ФОМУШКІН у коментарі кореспонденту УНІАН.

На думку лідера кримської УНП, порушуючи мовну тему, кримський спікер намагається відвернути населення автономії від соціально-економічних проблем регіону - «безробіття, загальної депресивності регіону, низького рівня життя».

ФОМУШКІН порадив КОНСТАНТИНОВУ зайнятися питанням Чорноморського флоту Росії. ЧФ РФ, на думку лідера кримської УНП, не платить за своє перебування в Криму ту ціну, яку повинен платити. «Якби він вирішив це питання, то бюджет Криму і України був би наповнений, і ми б розв`язали ці (соціально-економічні) проблеми», - заявив вiн.

Кримський парламент 7 лютого створив робочу групу з моніторингу виконання статей Конституцій України і Криму, що стосується забезпечення функціонування державної, російської й інших національних мов у регіоні. Моніторинг проводитиметься у сферах освіти, культури, фармакології, у торгівлі, рекламі, телерадіомовленні, у судочинстві, нотаріаті, у діяльності правоохоронних органів.

«(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкочуватися назад», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам.