Томенко: заяви спікера Криму свідчать про відсутність етики

Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про неприпустимість зневажливого ставлення посадовців до державної мови, повідомила прес-служба віце-спікера.

"Подібні висловлювання є не просто недоречними, а й некоректними та зневажливими по відношенню до української держави та Конституції України", - прокоментував ТОМЕНКО висловлювання голови Верховної ради Криму Володимира КОНСТАНТИНОВА про його роздратування тим, що зараз міністри частіше спілкуються та листуються українською мовою.

На думку віце-спікера, такий посадовець повинен "або поважати Україну та Конституцію, або повертатися у бізнес, де нема вимог до знання державної мови".

ТОМЕНКО наголосив, що посада голови Верховної ради Криму безперечно вимагає знання державної мови. "Згідно зі статтею 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України", - сказав він.

ТОМЕНКО підкреслив, що "принцип державності мови поширюється на політичних діячів і державних службовців, які працюють на всій території України". Віце-спікер додав, що у статті 134 Конституції Автономна республіка Крим визначена "невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання".

Віце-спікер переконаний, що такі заяви свідчать про відсутність етики не лише високопосадовця, а й етики громадянина України. "Я сподіваюся, що спікер парламенту Криму не має подвійного громадянства і є громадянином України. Тому із міркувань етики громадянина України мусив би поважати і шанувати державну мову держави, в якій він є одним з її високопосадовців", - наголосив ТОМЕНКО.

Верховна рада Криму 7 лютого створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні. Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.