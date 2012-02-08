Шторм розбив набережну в Алушті
15:46, 08 лютого 2012Крым
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Змито багато пляжів
В Алушті хвилі Чорного моря в шторм, що досягав 6-7 балів, розбили набережну і змили частину пляжів, повідомив представник Алуштинської мерії кореспонденту УНІАН телефоном.
«Пошкоджено покриття набережної - плитка і асфальт, плюс змито багато пляжів», - сказав співрозмовник агентства.
За його інформацією, постраждали так звані центральна і західна набережні.
Міська влада підраховує розмір завданого збитку.
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