Шторм розбив набережну в Алушті

В Алушті хвилі Чорного моря в шторм, що досягав 6-7 балів, розбили набережну і змили частину пляжів, повідомив представник Алуштинської мерії кореспонденту УНІАН телефоном.

«Пошкоджено покриття набережної - плитка і асфальт, плюс змито багато пляжів», - сказав співрозмовник агентства.

За його інформацією, постраждали так звані центральна і західна набережні.

Міська влада підраховує розмір завданого збитку.