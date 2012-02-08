Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ не бачить підстав для оголошення надзвичайної ситуації в регіоні через складні погодні умови, повідомляє прес-служба кримського уряду.

«На сьогоднішній день із ситуацією ми справляємося. Тому вважаю, що вводити надзвичайну ситуацію немає необхідності. Головне - ми не допустили людських жертв», - сказав МОГИЛЬОВ.

При Радміні Криму з середи почав працювати комунікаційний штаб для координації роботи служб із подолання наслідків негоди. «Представники штабу виконуватимуть функцію комунікаторів. Сюди надходитиме вся інформація», - сказав МОГИЛЬОВ.

До складу штабу увійшли по одному представнику від усіх міністерств, відомств і служб Криму.

Крім того, з січня в цілодобовому режимі в автономії працюють оперативні штаби.

МОГИЛЬОВ доручив мерам міст і головам райдержадміністрацій Криму забезпечити безперебійну роботу об`єктів соціальної сфери в регіонах. «У школах, лікарнях, закладах дошкільної освіти повинно бути тепло. Я звертаю увагу всіх мерів і голів районів: ви повинні надати допомогу людям, які опинилися в дорожніх заторах через аномальну погоду», - сказав він.

У Криму 7-8 лютого швидкість вітру досягала 30 м/с. На дорогах утворилися кілометрові затори через сніг. Керченська протока закрита для руху суден, поромна переправа не працює.