МНС додатково виділило Криму 7 одиниць спецтехніки

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА розпорядився додатково виділити Криму 7 одиниць спецтехніки для подолання наслідків негоди, повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на начальника кримського управління МНС Сергія ШАХОВА.

Спецтехніка прибула до Криму з Херсона, Миколаєва і Запоріжжя.

За словами ШАХОВА, 7 лютого працівники МНС і ДАІ звільнили зі снігового полону на дорогах півострова кілька автобусів і майже 500 машин, де знаходилися 1,5 тисячі чоловік, зокрема три породіллі. Вагітних доставили в лікарні.

Сніжні заноси є в Сімферопольському, Чорноморському, Джанкойському, Нижньогірському, Роздольненському і Ленінському районах. Там працює спецтехніка високої прохідності, на деяких ділянках рух транспорту перекритий.

«З резервів виділена достатня кількість техніки високої прохідності, вся вона заправлена і проблем з пальним немає. Надається допомога в заправці вантажних і легкових автомобілів, які потрапили в заноси. У деяких хур замерзло пальне, вони стоять на узбіччі, в кабінах водіїв працюють автономні обігрівачі», - повідомив прем`єр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ.

Міністерство соціальної політики Криму спільно з кримським УМНС організувало пересувні пункти харчування для людей, що опинилися в дорожніх заторах.

Крім того, в автономії працюють близько 200 стаціонарних пунктів обігріву і харчування, ще 27 пунктів - у цілодобовому режимі.