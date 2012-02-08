Затор на дорозі Армянськ - Сімферополь ліквідований

Затор, який утворився 7 лютого на дорозі Армянськ - Сімферополь у Криму, був ліквідований о другій половині дня середи. Рятувальники звільнили зі снігового полону 320 машин, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Автомобілі загрузли в районі села Трактове.

Снігозбиральна техніка продовжує працювати на дорозі.

В цілому за два дні бійці МНС звільнили зі снігових заметів у Криму понад 630 машин і майже 1,9 тис. чоловік.