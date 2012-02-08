18 тисяч кримчан без електрики

23 населених пункти із загальною кількістю населення 18 тисяч осiб наразі залишаються знеструмленими у 7 районах Криму. Вранці через негоду електрики не було у 136 населених пунктах, повiдомила прес-служба кримського управлiння МНС.

Для ліквідації аварій на лініях електропередач залучено 106 бригад «Крименерго».

Їм на допомогу направлено 9 одиниць спецтехніки МНС підвищеної прохідності, що прибули з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей, і 6 автомобілів Міністерства оборони.