Букмекери прикривались баром

Співробітниками відділу по боротьбі з кіберзлочинністю припинено діяльність незаконної букмекерської контори в Севастополі - гральний заклад діяв в центрі міста з осені минулого року під виглядом спорт-бару, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

"Туди міг прийти будь-який охочий подивитися спортивні матчі, поуболівати за улюблену команду і випити келих пива або чашку чаю. Постійним клієнтам пропонувалося зробити ставки. Гроші приймалися готівкою, після чого касир видавав чек, по якому у разі виграшу ставки гравець міг одержати суму, що йому належала. Кількість клієнтів була прямо пропорційною кількості спортивних заходів", - йдеться в прес-релізі.

Співробітники міліції вилучили в незаконній букмекерській конторі комп`ютери, телевізори, на які транслювалися суми ставок і виграші, близько 20 тис. грн. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення власників букмекерської контори.

УМВС порушило кримінальну справу за статтею "заняття гральним бізнесом". Її санкція - покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального устаткування.