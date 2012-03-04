Путін перемагає на виборах - exit-poll

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН набирає на виборах президента РФ майже 60% і перемагає в першому турі, свідчать дані опитування на виході з виборчих дільниць (exit-poll), проведеного Фондом «Громадська думка» (ФГД) і ВЦІГД.

Так за інформацією ФГД, за ПУТІНА віддали 59,3% голосів виборців. Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ здобув 18,2% голосів, мільярдер Михайло ПРОХОРОВ - 9,6%, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 7,4%, лідер «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ - 4,3%.

Водночас, за даними exit-poll ВЦІГД, ПУТІН одержав 58,3%. ЗЮГАНОВ - 17,7%, ПРОХОРОВ - 9,2%, ЖИРИНОВСЬКИЙ 8,5%, МИРОНОВ - з 4,8% голосів.

Опитування ФГД проводилося на виході з 800 виборчих дільниць в 588 населених пунктах в 81 суб`єктові Федерації. Було опитано 80 тисяч респондентів.

Exit-poll ВЦІГД проведено на тисячі виборчих дільниць в 63 регіонах Росії. Всього опитано понад 159 тис.осіб.