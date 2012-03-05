Путіна підтримали 63,7% виборців

Кандидата в президенти Володимира ПУТІНА на виборах підтримали понад 45 млн. росіян. повідомив голова ЦВК Росії Володимир ЧУРОВ, підбиваючи попередні результати голосування.

«За попередніми даними, президентом РФ обраний Володимир ПУТІН з попереднім результатом 63,75% з більш як 45 млн. голосів виборців. Як бачите, вибори пройшли в один тур», - сказав ЧУРОВ.

Він зазначив, що на даний момент оброблено 99,3% протоколів.

За його словами, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ здобув 17,19%, за нього проголосувало понад 12,16 млн. росіян.

Мільярдер Михайло ПРОХОРОВ - 7,84% (понад 5 млн. голосів), лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 6,23% (більш як 4 млн. голосів), голова «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ - 3,85% (2,7 млн. виборців).

За словами голови ЦВК, після обробки 99,3% протоколів явка становить 65,3%, що на 5% вище, ніж на виборах у Держдуму РФ 4 грудня 2011 року.

ЧУРОВ підкреслив, що офіційні результати виборів будуть оголошені у встановлені законом терміни.